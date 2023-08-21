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Диетолог Ковальков: Забудьте о трехразовом питании

1:38
Здоровье

Эй, друзья, держите уши на макушке, потому что я сейчас раскрою вам секреты, которые перевернут ваш взгляд на питание и похудение!

Диетолог Ковальков: Забудьте о трехразовом питании
Фото: "cranberries" by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

Да-да, вы не ослышались. Забудьте о том, что вам говорили раньше, ведь известный врач-диетолог Алексей Ковальков делится с нами невероятными откровениями.

Прощай, трехразовое питание

Ах, это трехразовое питание, это как реликт прошлого! Ведь, давайте будем честными, оно работает не всегда, и часто оставляет нас в стороне нашей заветной цели — похудеть. Не стоит ставить на него все свои надежды, как на единственное решение.

Ведь сейчас я расскажу вам о том, какие методы действительно эффективны, а также почему нам следует забыть об этой старой школе мышления.

Оптимальное питание для похудения

Встречайте звезду диетологии, Алексея Ковалькова! Этот человек знает толк не только в науке о питании, но и в том, как сделать так, чтобы вы выглядели и чувствовали себя на все сто. И что же он говорит?

Не просто так забывайте завтракать и начинайте слушать свое тело.

Залог идеальной фигуры

Так вот, друзья, забудьте о жестких правилах и общепринятых нормах. Ковальков советует нам прислушиваться к потребностям нашего организма и взвешивать задачи, которые мы хотим выполнить в течение дня.

Если ваше питание буквально не знает, что такое перерыв, то и процесс сжигания жира так и не начнется. Итак, секрет прост — кушайте разумно и расслабленно.

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Вы поразитесь узнав как важны интервалы между едой
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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