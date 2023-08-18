Доктор Умнов объяснил, как употребление бокала вина за ужином может привести к алкоголизму

Многие люди не воспринимают хорошее красное или белое вино как вредный алкоголь; они часто считают его почти лечебным и позволяют себе употреблять его почти ежедневно. Доктор Александр Умнов, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного педагогического университета и практикующий врач, разъяснил, как вино влияет на наш организм, и в чём особенность вызванного вином алкоголизма.

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Выпить бокал вина во время ужина или ещё пару после него не считается алкоголизмом; скорее, это часто рассматривается как культурная практика. "Я же не водку пью, а благородный напиток", - думают люди. Это чувство находит отклик у многих, кто каждый вечер наливает себе бокал красного вина.

Что отличает вино как фактор прогрессирования алкоголизма? Как вино воздействует на организм и на какие органы и системы оно воздействует в первую очередь? Доктор Умнов предлагает ответы на эти вопросы.

"Увлечение вином — не безобидная привычка, а тяжелый недуг, требующий медицинской помощи", — утверждает доктор, -"Чрезмерное поступление этилового спирта в организм постепенно отравляет его, приводит к психическим и физическим нарушениям".

В то время как некоторые называют вино "напитком аристократов", ссылаясь на исследования, предполагающие, что умеренное потребление может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, Умнов отвергает это представление.

"Чаще обнаруживался обратный эффект употребления вина", — предупреждает доктор Умнов. "Доказано, что каждый глоток спиртного увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени".

Развитие винного алкоголизма

Употребление одного-двух бокалов вина в день может спровоцировать так называемый винный алкоголизм, предупреждает эксперт. Каждая из его трех стадий заметно удлиняется по сравнению с быстрым прогрессированием, наблюдаемым при употреблении более крепкого алкоголя.

"Понадобится 30-40 лет употребления, чтобы зависимость от вина перешла в последнюю фазу. Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать ласковым и неторопливым убийцей", — объясняет доктор Умнов.

Стадия первая: иллюзия контроля

Люди переходят от умеренного потребления вина к ежедневному. Винные алкоголики не чувствуют насыщения после нескольких бокалов; у них отсутствует отвращение к алкоголю. Их единственное желание — выпить еще, но они верят, что могут прекратить употребление, когда захотят.

Вторая стадия: провалы в памяти и агрессия

Возникает психологическая и физическая зависимость от вина, сопровождающаяся абстинентным синдромом (похмельем). Возникают нарушения пищеварения, колебания кровяного давления, нарушения сердечного ритма, проблемы со сном, мышечные спазмы и судороги. Винные алкоголики испытывают провалы в памяти и проявляют агрессивное поведение.

Третья стадия: безразличие к напитку

Постоянная интоксикация продуктами разложения этанола нарушает работу систем организма. Это затрагивает все аспекты, от сердечно-сосудистой системы до сенсорных функций. Когнитивные способности снижаются, проявляются тяжелые психические расстройства, а восприятие реальности искажается.

"Пристрастие к вину на этой стадии уже почти ничем не отличается от водочного", — поясняет Умнов, - "На этом этапе человеку уже безразлично, что пить. Он ориентируется только на свои деньги, уже не обращая внимания на изысканность напитка".

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