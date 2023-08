Многие люди не воспринимают хорошее красное или белое вино как вредный алкоголь; они часто считают его почти лечебным и позволяют себе употреблять его почти ежедневно. Доктор Александр Умнов, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного педагогического университета и практикующий врач, разъяснил, как вино влияет на наш организм, и в чём особенность вызванного вином алкоголизма.

Фото: "Wine" by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0.