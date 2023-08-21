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Врач Григорьева: вес рюкзака школьника вместе с содержимым не должен превышать 1,5 кг

2:02
Здоровье

Родителям в Подмосковье было рекомендовано более тщательно подходить к выбору школьного ранца, чтобы его вес вместе с содержимым не превышал 1,5 кг. Эту информацию передал ТАСС, ссылаясь на высказывание главного детского врача травматолога-ортопеда и главного врача Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы, Александра Григорьева. Он подчеркнул, что важно, чтобы общий вес рюкзака и его содержимого не превышал указанную норму.

Врач Григорьева: вес рюкзака школьника вместе с содержимым не должен превышать 1,5 кг
Фото: "School bags" by joegoauk73 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Главный детский врач дал ряд рекомендаций для выбора подходящего ранца. Он отметил, что лямки рюкзака должны быть широкими, чтобы не натирать и не давить на плечи, и их длина должна быть регулируемой. Также он предложил выбирать ранцы с застежкой-перетяжкой на груди, чтобы нагрузка равномерно распределялась и лямки не скользили, что поможет избежать натирания. Александр Григорьев предупредил, что ребенок не должен носить рюкзак на одной лямке, так как это может неправильно распределить нагрузку и вызвать проблемы с осанкой в будущем.

Он подчеркнул особую важность ортопедической спинки ранца для учеников начальных классов, так как мышечный корсет еще не полностью сформирован. Также отметил, что между спинкой ранца и спиной ребенка должно быть небольшое пространство для циркуляции воздуха, чтобы обеспечивался комфорт и избегалось подтение.

Григорьев подчеркнул, что ребенку должно быть удобно носить рюкзак, и посоветовал примерить ранец перед покупкой с некоторым весом внутри, чтобы убедиться, что нет давления или натирания. Размер рюкзака также должен быть соразмерен росту и комплекции ребенка.

Он также напомнил о важности наличия светоотражающих элементов на рюкзаке, которые обеспечат видимость ребенка в темноте. Соблюдение всех этих рекомендаций поможет защитить ребенка от проблем с осанкой в будущем.

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Как выбрать рюкзак для школы 🎒 Какой школьный рюкзак лучше для первоклассника
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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