Эндокринолог Павлова назвала мясо на гриле и выпечку самыми вредными продуктами

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Международная группа учёных проанализировала более 800 исследований и выделила наиболее опасные для здоровья продукты. Выяснилось, что привычные блюда сокращают продолжительность жизни и приводят к тяжёлым заболеваниям. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: pixabay. com

Первое место среди опасных продуктов занимают мясные деликатесы: бекон, ветчина и сосиски. Продукты, которое произведены при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности, относятся к канцерогенам. При частом употреблении колбас увеличиваются риски сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

"Например, риск рака кишечника возрастает на 18 процентов, если каждый день съедать всего 50 гр. промышленно обработанного мяса", — отметила Павлова в своём Telegram-канале.

Второе место среди самых опасных продуктов занимает выпечка. Продукты из белой муки — белый хлеб, крекеры, макароны, печенья — содержат много простых углеводов.

"Злоупотребление этими продуктами приводит к инсулинорезистентности и, как следствие, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям", — предупредила врач.

Сладкая газировка с искусственными подсластителями в избытке вызывает те же негативные последствия. К тому же с годами зависимому человеку будет требоваться всё больше и больше сладостей, сообщила Павлова.

При высокой температуре во время приготовления мяса, например на гриле, образуются соединения, которые относятся к опасным с точки зрения возникновения рака.

"Даже готовка в микроволновке гораздо полезнее мангала", — указала специалист.

Употребление продуктов с высоким содержанием трансжиров — жареное, приготовленное во фритюре, фаст-фуд — приводит к воспалениям, заболеваниям сердца, инсультам, диабету, рубцам на печени и другим хроническим состояниям.

Также следует исключить из своего рациона энергетические напитки с высоким содержанием кофеина, поскольку они вызывают аритмию и нерегулярное сердцебиение.

"А зачастую в них ещё и сахара больше, чем воды", — заключила Павлова.

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