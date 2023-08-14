Врачи назвали йогурт с фруктами и перец двумя худшими продуктами на завтрак

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При планировании завтрака стоит обратить внимание на сочетание йогурта с цитрусовыми фруктами. Зарубежные врачи предупреждают, что сочетание молочного лакомства с дольками мандарина или апельсина, несмотря на пользу каждого из продуктов, может вызвать неприятное чувство дискомфорта в желудочно-кишечном тракте из-за особенностей их состава. Ситуация усугубляется, если у человека есть проблемы с гастритом или синдромом раздраженного кишечника. Об этом пишет Express.

Фото: pixabay.com

Для любителей лёгких молочных завтраков специалисты рекомендуют предпочесть греческий йогурт без добавленных ароматизаторов и сахара. Его можно есть со свежими ягодами, орехами, кусочками яблок и бананов. Если чувствуется дискомфорт в животе, это может быть поводом отказаться от сочетания йогурта и фруктов и обратиться к специалисту для консультации.

В своём telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов поделился информацией о продукте, который может вызвать неожиданные реакции в кишечнике. Речь идёт о перце. Даже небольшое добавление овоща, например, к яичнице, иногда приводит к возникновению проблем.

По словам гастроэнтеролога, перец стимулирует подвижность кишечника, что ускоряет прохождение пищи через пищеварительный тракт. Однако этот процесс может привести к неприятному последствию, а именно к диарее.

Кроме того, острый перец способен вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и провоцировать обострение гастрита. В связи с этим врач советует ограничивать употребление овоща в рационе, особенно если он вызывает дискомфорт или боли.

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