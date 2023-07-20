Врач-диетолог Афинская назвала россиянам худший завтрак, поднимающий сахар в крови

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсянка на завтрак может быть как полезным, так и вредным блюдом, особенно для людей с диабетом или нестабильными показателями сахара в крови. Об этом рассказала врач-диетолог Лиза Афинская.

Фото: pixabay. com

Специалист рекомендует избегать овсянки быстрого приготовления, которая прошла переработку.

"При сильной переработке нарушается структурная целостность зерна, что повышает гликемический индекс. А это может плохо влиять на уровень сахара в крови и инсулин", — пишет диетолог, ссылаясь на результаты исследования.

Неповреждённые зёрна овса и хлопья долгой варки оказывают положительное воздействие на показатели глюкозы в крови.

Врач рекомендует готовить овсянку не на воде, а на растительном молоке, например, кокосовом, чтобы придать блюду насыщенный вкус. Это позволит сделать кашу сытной и вкусной.

Для большей пользы Афинская советует добавить в блюдо ложку семян льна или чиа, арахисовую пасту или урбеч из миндаля (одну-две столовые ложки) и горсть ягод или фруктов. Они обогатят овсянку витаминами и минералами.

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