Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала ошибку, которая испортит любой завтрак

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В своём Telegram-канале эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова поделилась списком самых полезных завтраков, которые помогут пробудиться, набраться энергии и обогатить организм витаминами. Однако в подборке не упомянута каша на воде, которая является привычным выбором для многих. Если вы предпочитаете такой завтрак, рекомендуется сочетать его с белковыми продуктами для более сбалансированного питания.

"Если завтрак чисто углеводный (например, каша на воде), то очень быстро захочется есть. Белки нам необходимы в любом приёме пищи", — пишет Павлова.

Она считает, что вместе с кашей нужно съедать отварное яйцо или кусочек сыра.

Салат и мясо являются хорошими вариантами для завтрака. В первом случае это могут быть овощи с варёным яйцом, заправленные одной чайной ложкой растительного масла, и кусок цельнозернового хлеба.

"Запечённое или отварное мясо птицы или говядина с тостом и овощами также является хорошим выбором", — считает специалист.

Более сытный и самый сбалансированный вариант представляет собой малосольный лосось в сочетании с салатом из свежих овощей и зеленью, а также тостом с авокадо, сообщила Павлова.

Важно отметить, что кофе и чай не рекомендуется употреблять сразу после завтрака или во время еды. Рекомендуется пить их не ранее, чем через час после приёма пищи, чтобы все витамины и минералы могли быть полностью усвоены, уточняет эндокринолог. Кроме того, врач советует съесть один фрукт или стакан сезонных ягод после завтрака.

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Варианты завтраков