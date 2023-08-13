Кардиолог Кореневич назвала симптом, предшествующий внезапной смерти: скачки холестерина

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, почему зачастую у казалось бы здоровых людей случаются проблемы с сердцем, инфаркт и даже скоропостижная смерть.

Фото: doctorpiter.ru/

Специалист в своём блоге отметила, что для 99 процентов пациентов реанимации — инфаркт событие совершенно неожиданное, так как большинство из них до болезни ощущали себя совершенно здоровыми людьми.

По словам доктора, к печальным последствиям обычно ведут такие признаки, как скачки уровня холестерина в крови. Это очень тревожный симптом, подчеркнула эксперт.

В первую очередь нарушается обмен холестерина — печень начинает вырабатывать так называемый "плохой" холестерин больше, чем необходимо. Из-за этого страдают сосуды, которые закупориваются бляшками и нарушается кровоток, объяснила кардиолог.

Когда бляшка лопается, случается инфаркт или инсульт. Происходит это почти мгновенно, заключила доктор.

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