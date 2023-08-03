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Доктор биологических наук рассказал, как дневной сон влияет на человека

1:45
Здоровье

Доктор биологических наук, заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем опасен недостаток выработки мелатонина.

Доктор биологических наук рассказал, как дневной сон влияет на человека
Фото: https://www.kippy.eu/

Учёный рассказал, что мелатонин, который называют гормоном сна, вырабатывается, начиная с 22.00, и достигает максимума к 1-2 ночи, а потом снижается.

Он отметил, что днём работают другие процессы.

"Ведь мелатонин — это только выделение гормона. Вы слышали о том, что крысы ночью активны, хотя у них ночью вырабатывается мелатонин", — рассказал эксперт.

Дорохов объяснил, что при недостатке мелатонина ухудшается сон.

"Но это сложные вещи. На самом деле, для человека говорится о том, что ночная выработка мелатонина человеку мешает спать. Жёлтые очки, например. Вечером, если при просмотре телевизора мы надеваем такие очки, и излучение от телевизора не ухудшает нашу выработку мелатонина, то человек спит лучше", — рассказал доктор биологических наук.

Он подчернкнул, что днём присутствует эпизод медленного сна во второй стадии.

"Именно вот этот сон облегчает человеку после дневного сна продолжение работы. Дневной сон длительностью 30 минут человеку облегчает, это вторая стадия дня. Человек приходит в себя и во вторую половину дня он лучше работает", — отметил специалист.

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Сила дневного сна 😴 Почему дневной сон так полезен
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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