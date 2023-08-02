Гастроэнтеролог назвал продукты, которые убивают желудок

Существует категория блюд, которая может причинить вред не только больным, но и здоровым людям. Гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился перечнем продуктов, которые оказывают негативное воздействие на желудок.

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Воздержитесь от излишнего употребления острых специй, так как они могут раздражать слизистую оболочку желудка и оказывать негативное влияние на процесс выработки кислоты. Хотя острые специи могут добавить вкус в ваше блюдо, помните об умеренности, чтобы сохранить здоровье своего желудка.

Пища с кислым вкусом или слишком горячая и холодная также может оказывать негативное воздействие на ваш желудок и его кровоснабжение. Избегайте чрезмерно острой, кислой или холодной пищи, так как она может вызывать дискомфорт и проблемы с пищеварением. Помните, что ваш желудок нуждается в бережном обращении, и выбор правильной температуры и текстуры пищи играет важную роль в поддержании его здоровья.

Блюда с высоким содержанием жира, приготовленные в масле или копченые, могут содержать канцерогены и повышать вероятность развития рака. Кроме того, они способны усиливать воспалительные процессы в организме. Помните об ограничении потребления жирной пищи и предпочитайте более здоровые варианты приготовления блюд. Выбирайте тушение, запекание или варку, чтобы сохранить полезные свойства продуктов и избежать негативных последствий для вашего желудка.

Правильное питание — это залог здоровья вашего желудка и всего организма. Избегайте излишеств в употреблении острых специй, кислой, горячей или холодной пищи, а также продуктов с высоким содержанием жира. Помните о мере и разнообразии в вашем рационе, чтобы обеспечить оптимальное функционирование вашего желудка и долгие годы активной и здоровой жизни.

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