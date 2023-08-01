Доктор Хайман рассказал о вечернем ритуале, который помогает чувствовать себя на 20 лет моложе

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Марк Хайман в свои 63 года имеет биологический возраст на 20 лет моложе. Он делится своими секретами отличного самочувствия и рассказывает о своем распорядке дня.

Фото: https://www.hussle.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/shutterstock_1059536579-1-min-1080x675.jpg

Ритуалы здорового сна для оптимального здоровья

Доктор Хайман объясняет свое крепкое здоровье строгими тренировками, правильным питанием и передовыми методами лечения. Однако некоторые простые привычки также сыграли решающую роль в поддержании его хорошего самочувствия.

Одной из таких привычек является внимание, которое он уделяет режиму отхода ко сну. Его вечерние ритуалы помогают ему расслабить нервную систему и подготовить организм к спокойному сну.

Создание спокойной обстановки для сна

Прежде всего, доктор Хайман заботится о своей спальне. Он советует всем, кто хочет улучшить качество своего сна, поддерживать порядок, приобрести кондиционер и использовать удобную маску для сна.

Ужин: Ключевой фактор качества сна

Вечернее расписание д-ра Хаймана начинается с ужина, который он планирует примерно на 19.00. Он предпочитает блюда, состоящие из зелени, сладкого картофеля и животного белка, например, говядины или рыбы.

Отключитесь от гаджетов для спокойной ночи

После ужина доктор Хайман отключает свои гаджеты. Хотя он может ответить на срочное сообщение от друга, он избегает длительного пребывания у экрана. Такая практика позволяет ему освободить около двух часов для отдыха. В это время он предпочитает заниматься домашними делами, неспешно прогуливаться на свежем воздухе или читать интересную книгу.

Расслабляющая ванна с солью Эпсома и лимонным маслом

Около 21.00 д-р Хайман принимает горячую ванну с английской солью (соль Эпсома) и лимонным маслом. Соль Эпсома распадается в воде на магний и сульфат, что способствует снятию стресса, расслаблению мышц и облегчению скованности суставов. Лимонное масло помогает очистить кожу от бактерий и защищает от появления прыщей, сообщает Daily Mail.

Медитация для расслабления

После принятия ванны доктор Хайман посвящает 20 минут медитации. При этом он спит с маской на глазах и берушами. Обычно доктор Хайман засыпает между 10 и 11 часами вечера. Он тщательно следит за тем, чтобы температура в спальне составляла 13-14 градусов Цельсия (55-57 градусов по Фаренгейту). По его словам, он лучше спит в более прохладной комнате.

Включение этих привычек в свой распорядок дня может значительно улучшить общее самочувствие. Взяв на вооружение образ жизни доктора Хаймана, можно добиться более здоровой и полноценной жизни. Помните, что небольшие изменения в повседневных привычках могут иметь большое значение для достижения долголетия и общего здоровья.

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ПО "Луч-Ник" помогает чувствовать себя на 20 лет моложе