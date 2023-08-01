Доктор Хайман рассказал о вечернем ритуале, который помогает чувствовать себя на 20 лет моложе

Доктор Марк Хайман в свои 63 года имеет биологический возраст на 20 лет моложе. Он делится своими секретами отличного самочувствия и рассказывает о своем распорядке дня.
Доктор Хайман объясняет свое крепкое здоровье строгими тренировками, правильным питанием и передовыми методами лечения. Однако некоторые простые привычки также сыграли решающую роль в поддержании его хорошего самочувствия.
Одной из таких привычек является внимание, которое он уделяет режиму отхода ко сну. Его вечерние ритуалы помогают ему расслабить нервную систему и подготовить организм к спокойному сну.
Прежде всего, доктор Хайман заботится о своей спальне. Он советует всем, кто хочет улучшить качество своего сна, поддерживать порядок, приобрести кондиционер и использовать удобную маску для сна.
Вечернее расписание д-ра Хаймана начинается с ужина, который он планирует примерно на 19.00. Он предпочитает блюда, состоящие из зелени, сладкого картофеля и животного белка, например, говядины или рыбы.
После ужина доктор Хайман отключает свои гаджеты. Хотя он может ответить на срочное сообщение от друга, он избегает длительного пребывания у экрана. Такая практика позволяет ему освободить около двух часов для отдыха. В это время он предпочитает заниматься домашними делами, неспешно прогуливаться на свежем воздухе или читать интересную книгу.
Около 21.00 д-р Хайман принимает горячую ванну с английской солью (соль Эпсома) и лимонным маслом. Соль Эпсома распадается в воде на магний и сульфат, что способствует снятию стресса, расслаблению мышц и облегчению скованности суставов. Лимонное масло помогает очистить кожу от бактерий и защищает от появления прыщей, сообщает Daily Mail.
После принятия ванны доктор Хайман посвящает 20 минут медитации. При этом он спит с маской на глазах и берушами. Обычно доктор Хайман засыпает между 10 и 11 часами вечера. Он тщательно следит за тем, чтобы температура в спальне составляла 13-14 градусов Цельсия (55-57 градусов по Фаренгейту). По его словам, он лучше спит в более прохладной комнате.
Включение этих привычек в свой распорядок дня может значительно улучшить общее самочувствие. Взяв на вооружение образ жизни доктора Хаймана, можно добиться более здоровой и полноценной жизни. Помните, что небольшие изменения в повседневных привычках могут иметь большое значение для достижения долголетия и общего здоровья.
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