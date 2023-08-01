Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-советник Кучмы Соскин напомнил об итогах продолжающегося контрнаступления Киева
Телеканал РЕН-ТВ "замазал" актера Артура Смольянинова* в фильме "9 рота"
Mamamia: Стюардессы поделились, что не надо надевать в самолет
Диетолог Тош поделилась, что не надо есть, чтобы избавиться от храпа
Климатическое "оружие" HAARP создано на основе русской "Суры"
Новый посол Германии Ламбсдорф выступил за дестабилизацию России через правочеловеческую повестку
Эксперты предсказывают значительное подорожание недвижимости во всем мире
iPhone 15 получит новый дизайн лицевой панели, титановые материалы и порт USB-C
Попугай из Швейцарии был остановлен на границе в Псковской области

Доктор Хайман рассказал о вечернем ритуале, который помогает чувствовать себя на 20 лет моложе

3:16
Здоровье

Доктор Марк Хайман в свои 63 года имеет биологический возраст на 20 лет моложе. Он делится своими секретами отличного самочувствия и рассказывает о своем распорядке дня.

Доктор Хайман рассказал о вечернем ритуале, который помогает чувствовать себя на 20 лет моложе
Фото: https://www.hussle.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/shutterstock_1059536579-1-min-1080x675.jpg

Ритуалы здорового сна для оптимального здоровья

Доктор Хайман объясняет свое крепкое здоровье строгими тренировками, правильным питанием и передовыми методами лечения. Однако некоторые простые привычки также сыграли решающую роль в поддержании его хорошего самочувствия.

Одной из таких привычек является внимание, которое он уделяет режиму отхода ко сну. Его вечерние ритуалы помогают ему расслабить нервную систему и подготовить организм к спокойному сну.

Создание спокойной обстановки для сна

Прежде всего, доктор Хайман заботится о своей спальне. Он советует всем, кто хочет улучшить качество своего сна, поддерживать порядок, приобрести кондиционер и использовать удобную маску для сна.

Ужин: Ключевой фактор качества сна

Вечернее расписание д-ра Хаймана начинается с ужина, который он планирует примерно на 19.00. Он предпочитает блюда, состоящие из зелени, сладкого картофеля и животного белка, например, говядины или рыбы.

Отключитесь от гаджетов для спокойной ночи

После ужина доктор Хайман отключает свои гаджеты. Хотя он может ответить на срочное сообщение от друга, он избегает длительного пребывания у экрана. Такая практика позволяет ему освободить около двух часов для отдыха. В это время он предпочитает заниматься домашними делами, неспешно прогуливаться на свежем воздухе или читать интересную книгу.

Расслабляющая ванна с солью Эпсома и лимонным маслом

Около 21.00 д-р Хайман принимает горячую ванну с английской солью (соль Эпсома) и лимонным маслом. Соль Эпсома распадается в воде на магний и сульфат, что способствует снятию стресса, расслаблению мышц и облегчению скованности суставов. Лимонное масло помогает очистить кожу от бактерий и защищает от появления прыщей, сообщает Daily Mail.

Медитация для расслабления

После принятия ванны доктор Хайман посвящает 20 минут медитации. При этом он спит с маской на глазах и берушами. Обычно доктор Хайман засыпает между 10 и 11 часами вечера. Он тщательно следит за тем, чтобы температура в спальне составляла 13-14 градусов Цельсия (55-57 градусов по Фаренгейту). По его словам, он лучше спит в более прохладной комнате.

Включение этих привычек в свой распорядок дня может значительно улучшить общее самочувствие. Взяв на вооружение образ жизни доктора Хаймана, можно добиться более здоровой и полноценной жизни. Помните, что небольшие изменения в повседневных привычках могут иметь большое значение для достижения долголетия и общего здоровья. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПО "Луч-Ник" помогает чувствовать себя на 20 лет моложе
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
Россия отомстит США за Украину, выстроив зону влияния в Африке Любовь Степушова Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова
В Воронежской области были задержаны трое мужчин, которые сотрудничали с запрещённой на территории РФ экстремистской организацией
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Последние материалы
Адвокат рассказал, какой поступок матери "челябинского маньяка" повлияет на решение суда
Lenovo может разработать Legion Go - новый игровой портативный компьютер для ПК
Актриса Екатерина Шевыркова показала 7-летнего сына от Марата Башарова
Жителей Московского региона ожидает 34-градусная жара с 6 августа
На Волге в Чувашии нашли 8-летнего мальчика с затонувшего катера
Откусившего ухо жителя Ижевска обязали выплатить 500 000 рублей
"Без истерик и корвалола": Королева назвала один секрет счастливого брака
Андрей Кузовлев: будущее России зреет "за ленточкой"
Ирина Винер не только тренирует спортсменок, но и опекает их
В Киеве с памятника "Родина-мать" сняли серп и молот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников