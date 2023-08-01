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European Heart Journal: Надо есть эти 6 продуктов для улучшения работы сердца

3:11
Здоровье

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья, особенно когда речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые являются основной причиной смерти в мире. Стремление снизить риск этих заболеваний и сохранить здоровье сердца является основным приоритетом для многих людей. И здесь на помощь приходит новое исследование, опубликованное в European Heart Journal, которое выявило шесть продуктов, способных снизить риск сердечных заболеваний и улучшить состояние сердца.

European Heart Journal: Надо есть эти 6 продуктов для улучшения работы сердца
Фото: https://assets.metrolatam.com/

Для проведения исследования были проанализированы данные 245 000 участников, принимавших участие в исследовании проспективной городской и сельской эпидемиологии (PURE). Основное внимание уделялось продуктам, которые люди употребляли в своем рационе, и их связи с риском сердечных заболеваний. Исследователи сфокусировались на следующих продуктах: фрукты, овощи, орехи, бобовые, рыба и цельномолочные продукты.

По результатам исследования выяснилось, что у тех, кто употреблял больше указанных продуктов, риск сердечных заболеваний и смерти был ниже по сравнению с теми, кто употреблял их в меньших количествах. В течение 9,3 лет наблюдения было зарегистрировано 15 707 смертей и 40 764 сердечно-сосудистых события. По сравнению с теми, кто потреблял наименее здоровые продукты, у тех, кто придерживался самой здоровой диеты, риск смерти снизился на 30%, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась на 18%, риск инфаркта миокарда упал на 14%, а риск инсульта снизился на 19%.

Исследователи также определили оптимальное количество порций этих продуктов, которое оказалось наиболее полезным для здоровья сердца. Рекомендации следующие:

  • Фрукты: две-три порции в день
  • Овощи: две-три порции в день
  • Цельномолочные продукты: две порции в день
  • Орехи: семь порций в неделю
  • Бобовые: от трех до четырех порций в неделю
  • Рыба: две-три порции в неделю

Эти продукты действительно полезны для здоровья сердца, что соответствует рекомендациям Американской кардиологической ассоциации (AHA) для здорового питания. Важно употреблять разнообразные фрукты и овощи, а также продукты из цельного зерна и источники белка, такие как бобовые, орехи, рыба и нежирные или обезжиренные молочные продукты. Также стоит предпочитать продукты, мало подвергнутые обработке, и снизить потребление добавленных сахаров и соли.

Соблюдение правильного питания с акцентом на эти шесть продуктов может стать важным шагом к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и улучшению здоровья вашего сердца. Поэтому следует стремиться к постоянному употреблению этих продуктов, чтобы обеспечить оптимальную заботу о своем сердце и долгие, активные годы жизни.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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