Врач-дерматолог рассказала, почему иногда нужно менять шампуни для волос

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова в Pravda.Ru объяснила, почему важно правильно подобрать шампунь.

Фото: bagiraclub.ru

Специалист рассказала, что мытьё головы шампунем это всего лишь гигиеничесткая процедура, помогающая избавиться от излишек кожного жира на голове.

Производители же шампуней приподносят это как уход за волосами.

"Шампунь — это средство гигиены. Не надо из него делать какое-то великое средство", — выразила своё мнение трихолог.

Галлямова подчеркнула, что важно выбрать подходящий шампунь.

"Шампуни подбираются по типу волос — жирные, сухие и так далее. Только от этого зависит. А остальное — это маркетинговый ход", — объяснила эксперт.

Дерматолог советует не ограничиваться лишь одним мытьём волос.

"Необходимо использовать бальзам, если у вас длинные волосы, потому что бальзам — это защита от внешней окружающей среды — солнце, ветер и мороз, также защита от температурных и укладочных средств, которые вы используете. Это элементарные вещи. И не портить волосы", — рассказала врач.

Трихолог рассказала, что шампунь может меняться периодически.

"Он может меняться, потому что у вас может меняться состав кожного сала. Соответственно, тот шампунь, который вам нравился год назад или два месяца назад, может вам через 2 месяца не понравится, потому что он не будет удовлетворять ваше кожное сало. Поэтому это всё очень индивидуально. Поэтому единого одного шампуня уникального для всех нет и, естественно, это только метод проб и ошибок", — объяснила Галлямова.

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