Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт рассказала, зачем нужен ремень для йоги
Какие ошибки в питании приводят к анемии
Пропагандист Арестович* пришел на эфир с заклеенным глазом
Телеведущая Светлана Бондарчук готовится повторно сыграть свадьбу с Сергеем Харченко
Топ-5 добавок для роста уровня тестостерона
Певица Ирина Грибулина призналась в пяти абортах
Астролог Шустина перечислила знаки зодиака, которым можно рассчитывать на удачу в августе
Марков объяснил, стоит ли ждать в России массовой мобилизации
Киев обвинил Запад в потерях ВСУ: как нам дальше воевать?

Врач-дерматолог рассказала, почему иногда нужно менять шампуни для волос

1:55
Здоровье

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова в Pravda.Ru объяснила, почему важно правильно подобрать шампунь.

Врач-дерматолог рассказала, почему иногда нужно менять шампуни для волос
Фото: bagiraclub.ru

Специалист рассказала, что мытьё головы шампунем это всего лишь гигиеничесткая процедура, помогающая избавиться от излишек кожного жира на голове.

Производители же шампуней приподносят это как уход за волосами.

"Шампунь — это средство гигиены. Не надо из него делать какое-то великое средство", — выразила своё мнение трихолог.

Галлямова подчеркнула, что важно выбрать подходящий шампунь.

"Шампуни подбираются по типу волос — жирные, сухие и так далее. Только от этого зависит. А остальное — это маркетинговый ход", — объяснила эксперт.

Дерматолог советует не ограничиваться лишь одним мытьём волос.

"Необходимо использовать бальзам, если у вас длинные волосы, потому что бальзам — это защита от внешней окружающей среды — солнце, ветер и мороз, также защита от температурных и укладочных средств, которые вы используете. Это элементарные вещи. И не портить волосы", — рассказала врач.

Трихолог рассказала, что шампунь может меняться периодически.

"Он может меняться, потому что у вас может меняться состав кожного сала. Соответственно, тот шампунь, который вам нравился год назад или два месяца назад, может вам через 2 месяца не понравится, потому что он не будет удовлетворять ваше кожное сало. Поэтому это всё очень индивидуально. Поэтому единого одного шампуня уникального для всех нет и, естественно, это только метод проб и ошибок", — объяснила Галлямова.

Ранее врач-дерматолог Лидия Гаевская рассказала, как остановить поседение волос.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Шампунь для волос как выбрать шампунь по типу кожи головы и волос ! Какой шампунь лучше!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИА Новости: Киев запретил артистам с Украины исполнять свои песни
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Всё случилось после боя: с чем столкнулся онкобольной доброволец
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Ещё одна звезда отечественных сериалов отреклась от России
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Последние материалы
Пропагандист Арестович* пришел на эфир с заклеенным глазом
Телеведущая Светлана Бондарчук готовится повторно сыграть свадьбу с Сергеем Харченко
Топ-5 добавок для роста уровня тестостерона
Певица Ирина Грибулина призналась в пяти абортах
Пигментные пятна на теле: почему появляются и как от них избавиться
Астролог Шустина перечислила знаки зодиака, которым можно рассчитывать на удачу в августе
Марков объяснил, стоит ли ждать в России массовой мобилизации
Почему совсем не опасно ездить на горящей лампе расхода топлива
Киев обвинил Запад в потерях ВСУ: как нам дальше воевать?
Нейросеть показала как бы выглядели отечественные звезды в мире Барби
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников