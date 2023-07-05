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Врач-дерматолог рассказала, как остановить поседение волос

2:19
Здоровье

Врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники "Монако" Лидия Гаевская в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему седеют волосы.

Врач-дерматолог рассказала, как остановить поседение волос
Фото: архив

Медик рассказала, что раннее поседение волос может говорить о генетической предрасположенности.

"Седина — это пигмент в волосе. Есть меланоцит, который нам синтезирует выработку меланина в коже, выработку меланина на роговице глаза и выработку меланина точно так же в волосах. И, естественно, этот меланоцит начинает работать плохо, а плохо он начинает работать в волосе, когда идёт нарушение питания волоса, в периферических сосудах, предположим, закупорка периферических сосудов и тогда у нас идёт нарушение питания волоса, функция меланоцита нарушается, и он вырабатывает меньше пигмента и структура меняется — он становится седым", — рассказала дерматолог.

Гаевская отметила, что сущетсвуют способы замедлить процесс поседения.

"Есть такие способы. Но сначала сдаются анализы на витаминотерапию и различные хронические заболевания. Потому что часто при хронических заболеваниях идёт нарушение питания периферических сосудов", — рассказала врач.

Дерматолог подчеркнула, что необходимо пить достаточное количество воды.

"Если первая седина появилась, нужно простимулировать кровообращение. Каким образом? Сначала пьём достаточное количество воды. Это раз. Потом в жару мы не ходим без головных уборов и, естественно, в холод мы тоже не ходим без головного убора. Потому что у нас идёт также дополнительное расширение и спазм периферических сосудов", — объяснила медик.

Гаевская посоветовала проводить различные домашние стимуляции кровообращения.

"Например, микротоковая терапия. Есть аппарат Дарсонваль. Это именно название методики — инфракрасная стимуляция. Это не реклама какого-то бренда, это именно аппарат так называется. Различные массажи, мезотерапия и так далее для того, чтобы простимулировать кровоснабжение волосяной луковицы", — рассказала дерматолог.

Ранее Лидия Гаевская рассказала, как остановить выпадение волос.

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Ранняя седина. Причины. Как избавиться?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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