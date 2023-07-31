Адвокат: хирургу Хайдарову может грозить тюрьма

Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы певиц Славы и Любови Успенских, заявила в интервью NEWS.ru, что Тимуру Хайдарову, хирургу, с которым у них судебная тяжба, потенциально может грозить тюрьма, если будет доказано, что у него нет надлежащего образования пластического хирурга.

Фото: prt scr youtube.com

Адвокат утверждает, что у него есть решение Арбитражного суда Москвы от 2019 года, в котором указывается, что доктор Хайдаров не имел разрешения на работу в Российской Федерации и не проходил стажировку по пластической хирургии. Если эти утверждения подтвердятся, это может иметь серьезные юридические последствия для врача.

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