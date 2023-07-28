Роспотребнадзор: жители России могут заразиться лихорадкой Денге на курортах в Египте

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жителей России предупредили об опасном заболевании, которое можно подхватить на курортах в Египте. Инфекцию переносят особенные комары Aedes aegypti.

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре сообщили, что в провинции Кена зафиксированы случаи неизвестной болезни, симптомы которой похожи на лихорадку Денге.

"В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль", — отметили в ведомстве.

Первые признаки инфекции напоминают обострение гриппа и отравления одновременно. У человека резко повышается температура, начинают болеть голова, мышцы и глаза. Также многие пациенты жалуются на тошноту, рвоту, отсутствие аппетита, сонливость и высыпания на теле. После трёх дней заражения может возникнуть кровотечение.

"Иногда симптомы слабо выражены. В редких случаях может развиться тяжёлая геморрагическая форма с внутренними кровотечениями", — сообщает портал 76.ru.

Туристам рекомендуется использовать средства против насекомых, надевать закрытую одежду, а также выбирать дома или отели с москитными сетками на окнах.

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