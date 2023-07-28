Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал продукт, запускающий рак в организме человека

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупреждает о том, что употребление газировки наносит двойной удар по организму. Об этом врач рассказал в своём Telegram-канале.

Фото: ru.freepik.com

Помимо известного содержания большого количества сахара в таких напитках, есть ещё один важный аспект — вред от самого газа. Он негативно влияет на работу желудка, вызывая отрыжку, которая при регулярном употреблении может превратиться в изжогу. Она, в свою очередь, повреждает нижнюю часть пищевода, приводя к образованию эрозий, язв и даже рака пищевода.

Газировка "без сахара" также несёт вред для организма. Она содержит, например, фруктозу, которая может негативно влиять на печень, аналогично алкоголю. Данный компонент нарушает обмен веществ в клетках органа, превращаясь в жир. Это может привести к потенциальным проблемам, включая цирроз печени, как и в случае с алкоголем. Врач советует ограничить или полностью исключить употребление газировки для сохранения здоровья организма.

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Вред газировки