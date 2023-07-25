Хирург Байрамукова рассказала, как улучшить состояние при псориазе или экземе

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пластический хирург Мадина Байрамукова перечислила главные правила ухода за кожей при псориазе или экземе.

Фото: https://pbs.twimg.com/

По словам врача, лечение обязательно нужно согласовать с дерматологом. Лишь в этом случае терапия позволит облегчить симптомы заболеваний, уточнила специалист. Как пояснила хирург, в первую очередь необходимо уделить внимание увлажнению кожи с помощью нежирных кремов или мазей. Кроме того, она посоветовала не принимать слишком горячий душ.

"Мытьё в чрезмерно горячей воде может приводить к повышению сухости кожи", — сказала Байрамукова в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Врач также призвала исключить из рациона продукты, вызывающие аллергические реакции. Она добавила, что пациенты с псориазом и экземой должны контролировать своё психоэмоциональное состояние, поскольку стресс провоцирует осложнения.

При необходимости можно прибегнуть к фототерапии, подчеркнула эксперт. Байрамукова считает, что эта процедура сократит воспаления на коже.

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