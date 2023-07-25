КТВ-Луч: медики назвали пять факторов, которые способны серьёзно ухудшить память

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ухудшение памяти угрожает не только пожилым, но может случиться и с молодыми людьми. Кому грозит такая беда, рассказали медики Сызранской ЦРБ, сообщает КТВ-Луч.

Фото: Pravda.ru

Врачи назвали пять факторов, серьёзно ухудшающих память:

По словам специалистов, сильному перегрузу мозга и снижению продуктивности способствует работа в режиме многозадачности. Наоборот, к излишнему постоянному расслаблению работы мозга приводит постоянное использование мобильных приложений. Если человек живёт в состоянии стресса и тревоги, у него возникают сложности с сосредоточением на конкретной задаче. Пагубно воздействуют на психику и работу мозга также неправильное питание и недосыпание. При малоподвижном образе жизни в мозг не поступает достаточное количество кислорода, поэтому замедляется кровоснабжение, соответственно, снижается и его продуктивность.

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