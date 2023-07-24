Психолог Бергерсен озвучила "стрессхаки", как пережить тяжёлое время — "Скажите себе: всё, стоп!"

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы пережить тяжёлое для себя время, многие пытаются "топить" страх и стресс в алкоголе, забываться работой и "накручивать" себя ещё больше, погружаясь только в негатив ситуации, чего категорически нельзя, рассказала психолог, руководитель кризисного центра "Без паники", медиатор конфликтов Диана Бергерсен.

Фото: litora.jp

По словам эксперта, находясь в стрессе, человек пытается загрузить себя ещё большей ответственностью, чтобы убежать от мыслей и страхов, однако это неправильный подход.

"Первое, что важно для себя сделать, — это сказать себе: "Всё, стоп! Похоже, сейчас я чувствую себя плохо и мне нужна помощь". Стрессовую ситуацию действительно надо именно пережить. Это значит, не сбегать от своего состояния в алкоголь, пустые разговоры или усиленную работу", — пояснила психолог порталу "ДокторПитер".

По её словам, о глубоком стрессе могут говорить:

ночные кошмары,

упадок сил,

состояние "эмоциональных качелей",

тяга к алкоголю.

Как подчеркнула психолог, есть ряд "стрессхаков", которые помогут привести нервную систему в порядок и "охладить" голову для дальнейшего решения проблем:

1. Заведите дневник эмоций: психолог советует записывать перепады настроения, что поможет признать, что у вас стресс,

2. Добавьте физнагрузку: спорт помогает отвлечься от постоянных мыслей и сконцентрироваться на физическом здоровье,

3. Дыхательные техники: они позволят правильно расслабиться и уменьшить количество стресса,

4. Правильное питание: общее состояние организма, в том числе и психоэмоциональное во многом зависит от того, что человек употребляет в пищу,

5. Правильный тайм-менеджмент: выделите время только на себя, исключив из этого периода мысли о работе, семьи и других обязательствах.

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