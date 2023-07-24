Чтобы пережить тяжёлое для себя время, многие пытаются "топить" страх и стресс в алкоголе, забываться работой и "накручивать" себя ещё больше, погружаясь только в негатив ситуации, чего категорически нельзя, рассказала психолог, руководитель кризисного центра "Без паники", медиатор конфликтов Диана Бергерсен.
По словам эксперта, находясь в стрессе, человек пытается загрузить себя ещё большей ответственностью, чтобы убежать от мыслей и страхов, однако это неправильный подход.
"Первое, что важно для себя сделать, — это сказать себе: "Всё, стоп! Похоже, сейчас я чувствую себя плохо и мне нужна помощь". Стрессовую ситуацию действительно надо именно пережить. Это значит, не сбегать от своего состояния в алкоголь, пустые разговоры или усиленную работу", — пояснила психолог порталу "ДокторПитер".
По её словам, о глубоком стрессе могут говорить:
Как подчеркнула психолог, есть ряд "стрессхаков", которые помогут привести нервную систему в порядок и "охладить" голову для дальнейшего решения проблем:
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