РГ: врачи рассказали, какие анализы нужно сдать, если летом одолевают хандра и сонливость

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже в летние дни организму может быть недостаточно витаминов и микроэлементов, получаемых из фруктов, овощей и ягод. Как понять чего именно не хватает, и какие анализы стоит сдать, рассказали специалисты в беседе с "Российской газетой".

Фото: https://bebac.com/

По словам врача-терапевта, Алёны Бродичко, астения может возникать по нескольким причинам. Вызывают болезненное состояние чаще всего сердечно-сосудистые, неврологические, ревматологические, онкологические, инфекционные, эндокринные (в частности, сахарный диабет), гематологические и другие заболевания, чрезмерные физические нагрузки и стресс, особенно хронический.

Психолог Ольга Ни объяснила, что эмоциональное истощение наступает, когда надпочечники усиленно выбрасывают в кровь гормоны: кортизол и адреналин. Это ведёт к активному выведению из клеток калия и магния и снижению энергетических и пластических процессов в нервной системе.

При постоянной сонливости и хандре даже летом стоит проконсультироваться с терапевтом или эндокринологом. Проверить можно уровень витаминов D, B12, C, фолиевой кислоты и микроэлементов — хрома, йода, железа, ферритина, селена, омега-3.

Но анализы не стоит сдавать наобум, заметила терапевт. Она посоветовала обратиться к врачу, который на основании жалоб назначит оптимальную диагностику и подберёт лечение.

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