Диетолог Деккер назвала продукты, которые способны спровоцировать депрессию

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и нутрициолог Ольга Деккер рассказала о продуктах, которые способны вызвать депрессию. По словам специалиста, это фастфуд, кофеин, сладости и майонез, пишет издание "СЭ".

Фото: pixabay.com

Эксперт отметила, что на самочувствие и настроение негативно влияет употребление фастфуда из-за обилия жиров, соли и сахара. К скачкам уровня глюкозы в крови приводят сладости, что также ухудшает настроение.

Избыток кофеина, содержащегося в кофе, чае и других напитках, повышает тревожность, добавила специалист.

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