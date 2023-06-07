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Диетолог Деккер назвала продукты, которые способны спровоцировать депрессию

1:07
Здоровье

Диетолог и нутрициолог Ольга Деккер рассказала о продуктах, которые способны вызвать депрессию. По словам специалиста, это фастфуд, кофеин, сладости и майонез, пишет издание "СЭ".

Диетолог Деккер назвала продукты, которые способны спровоцировать депрессию
Фото: pixabay.com

Эксперт отметила, что на самочувствие и настроение негативно влияет употребление фастфуда из-за обилия жиров, соли и сахара. К скачкам уровня глюкозы в крови приводят сладости, что также ухудшает настроение.

Избыток кофеина, содержащегося в кофе, чае и других напитках, повышает тревожность, добавила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, почему возникает жир на животе и как от него избавиться.

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Как убрать жир на животе? Почему откладывается жир?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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