Хирургам Областной детской клинической больницы в Нижнем Новгороде пришлось провести необычную операцию по удалению 15-сантиметрового круглого червя из мошонки подростка. О произошедшем стало известно из поста, опубликованного на странице медучреждения в "ВКонтакте".
Как выяснилось позже, причиной попадания паразита в организм мальчика стал укус комара.
Сам ребёнок объяснил, что примерно три месяца назад обнаружил в мошонке припухлость, которая доставляла болезненные ощущения. Ему сделали УЗИ уплотнения, с удивлением увидев, что внутри него наблюдается какое-то движение.
Мальчику провели хирургическое удаление новообразования. Позже, вскрыв его уже после операции, медики нашли в нём 15-сантиметрового червя белого цвета, который был свёрнут в клубок.
Отмечается, что сами комары заражаются и становятся переносчиками дирофиляриоза через собак и других представителей семейства псовых.
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