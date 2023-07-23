У подростка из Нижнего Новгорода после укуса комара в мошонке завёлся 15-сантиметровый червь

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирургам Областной детской клинической больницы в Нижнем Новгороде пришлось провести необычную операцию по удалению 15-сантиметрового круглого червя из мошонки подростка. О произошедшем стало известно из поста, опубликованного на странице медучреждения в "ВКонтакте".

Фото: Facebook @Meshalkinclinic

Как выяснилось позже, причиной попадания паразита в организм мальчика стал укус комара.

Сам ребёнок объяснил, что примерно три месяца назад обнаружил в мошонке припухлость, которая доставляла болезненные ощущения. Ему сделали УЗИ уплотнения, с удивлением увидев, что внутри него наблюдается какое-то движение.

Мальчику провели хирургическое удаление новообразования. Позже, вскрыв его уже после операции, медики нашли в нём 15-сантиметрового червя белого цвета, который был свёрнут в клубок.

Отмечается, что сами комары заражаются и становятся переносчиками дирофиляриоза через собак и других представителей семейства псовых.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Какую пользу и какой вред приносят комары. Комариные укусы.