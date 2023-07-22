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РГ: уролог объяснил, в каких случаях при эректильной дисфункции нужно бить тревогу

1:04
Здоровье

В каких случаях при проблемах с эрекцией нужно бить тревогу, объяснил врач-уролог Андрей Смерницкий в беседе с "Российской газетой".

РГ: уролог объяснил, в каких случаях при эректильной дисфункции нужно бить тревогу
Фото: Fotodom.ru

По словам эксперта, можно говорить о заболевании сердечно-сосудистой системы, если "осечки" в постели случаются регулярно, по крайней мере, в течение трёх месяцев. Это повод серьёзно обеспокоиться и обратиться к врачу.

Причинами эректильной дисфункции могут быть разные заболевания, такие как артериальная гипертония, ожирение, сахарный диабет, гормональный дисбаланс, а также неправильный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс, добавил доктор.

Он предупредил, что эректильная дисфункция может быть первым признаком сердечно-сосудистых заболеваний.

"Нарушение проходимости крови по пенильной артерии, например, вследствие атеросклероза сосудов, возникает раньше всего и может быть предвестником сосудистой катастрофы — инфаркта миокарда, инсульта", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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