Геронтолог Чуров рассказал, когда появится лекарство от старости

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Волшебной таблетки бессмертия не существует. Но исследователи во всём мире изучают механизмы старения и создают препараты, чтобы продлить молодость. О разработках, которые ведутся в России рассказал геронтолог Алексей Чуров.

Фото: vipview.ru

По его словам, в созданном год назад Институте изучения старения собирают биологические образцы здоровых людей, в том числе долгожителей старше 90 лет. Сегодня в банке собраны биоматериалы и данные уже 5 тысяч пациентов.

Эксперт добавил, что сейчас в литературе упоминаются сотни препаратов, которые преподносят как имеющие геропротективный эффект, однако нет уверенности в том, что они действительно продлевают молодость. И пока нет ни одного препарата, в отношении которого были проведены клинические исследования и доказана его эффективность у людей.

Российские учёные тестируют две группы средств от старения. Первое — вещества на основе гидроксикумарина (аналога уролитина А). Второе — на основе берберина (алкалоида растительного происхождения, который, например, содержится в барбарисе). Испытания его производных планируется начать в этом году, заключил Чуров.

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