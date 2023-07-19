Диетолог Королёва перечислила полезные свойства чёрной смородины

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление чёрной смородины способствует укреплению сосудистых стенок и снижению артериального давления, заявила врач-диетолог Маргарита Королёва.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на специалиста, в составе чёрной смородины есть витамин C, марганец, магний, калий и антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами.

"Они укрепляют стенку не только сосудов, но и каждой клетки", — уточнила эксперт.

Кроме того, Королёва подчеркнула: растительная клетчатка, содержащаяся в чёрной смородине, положительно влияет на кишечник и иммунную систему.

Ранее нутрициолог Максим Антонюк проинформировал, что смородина, клюква и клубника замедляют процессы старения и сохраняют молодость.

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Польза и вред чёрной смородины