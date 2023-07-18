При каких показателях артериального давления надо насторожиться и отправиться к кардиологу, рассказал генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков в беседе с "Российской газетой".
По словам доктора, больше информации о рисках сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), как правило, даёт "верхнее" (систолическое) давление. С возрастом оно может повышаться, так как у людей накапливаются внутрисосудистые бляшки, а их артерии становятся менее эластичными.
Также важно и "нижнее" (диастолическое) давление. Риск развития инсульта и ССЗ удваивается при его повышении на каждые 10 мм после 40 лет.
Считается, что давление находится в пределах нормы, если оно не превышает 120/80 мм ртутного столба, отметил эксперт.
Он объяснил, что стадий повышенного давления выделяют несколько. На второй стадии гипертонии, когда давление регулярно составляет 140/90 мм ртутного столба или выше, неизбежно назначение специалистом лекарственной терапии.
Немедленно обращаться за медицинской помощью нужно при гипертоническом кризе, когда артериальное давление выше 180/120 мм ртутного столба, заключил собеседник издания.
Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые понижают артериальное давление.
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