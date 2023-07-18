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РГ: врач Степанюков объяснил, как правильно понимать показания артериального давления

1:32
Здоровье

При каких показателях артериального давления надо насторожиться и отправиться к кардиологу, рассказал генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков в беседе с "Российской газетой".

РГ: врач Степанюков объяснил, как правильно понимать показания артериального давления
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

По словам доктора, больше информации о рисках сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), как правило, даёт "верхнее" (систолическое) давление. С возрастом оно может повышаться, так как у людей накапливаются внутрисосудистые бляшки, а их артерии становятся менее эластичными.

Также важно и "нижнее" (диастолическое) давление. Риск развития инсульта и ССЗ удваивается при его повышении на каждые 10 мм после 40 лет.

Считается, что давление находится в пределах нормы, если оно не превышает 120/80 мм ртутного столба, отметил эксперт.

Он объяснил, что стадий повышенного давления выделяют несколько. На второй стадии гипертонии, когда давление регулярно составляет 140/90 мм ртутного столба или выше, неизбежно назначение специалистом лекарственной терапии.

Немедленно обращаться за медицинской помощью нужно при гипертоническом кризе, когда артериальное давление выше 180/120 мм ртутного столба, заключил собеседник издания.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые понижают артериальное давление.

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Симптомы гипертонии
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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