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Диетолог Соломатина назвала продукты, которые понижают артериальное давление

0:49
Здоровье

Высокое артериальное давление можно привести в норму, если следить за рационом питания и употреблять полезные продукты, богатые витаминами А и К, а также микроэлементами. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Диетолог Соломатина назвала продукты, которые понижают артериальное давление
Фото: https://i.pinimg.com/

По словам специалиста, понизить давление могут следующие продукты:

  1. Ягоды (черноплодная рябина и калина).
  2. Овощи (сельдерей, свёкла, помидоры, томатный сок и запечённый картофель).
  3. Какао.
  4. Всё оранжевое (тыква, облепиха, морковь).
  5. Рыба некоторых сортов (селёдка, скумбрия, печень трески).

Ранее диетолог Ирина Мансурова назвала продукты, которые можно есть без ограничений и при этом не толстеть.

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Пять Продуктов Снижающие Давление
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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Диетолог Мансурова назвала продукты, которые можно есть без ограничений и не толстеть
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