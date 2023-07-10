Диетолог Соломатина назвала продукты, которые понижают артериальное давление

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокое артериальное давление можно привести в норму, если следить за рационом питания и употреблять полезные продукты, богатые витаминами А и К, а также микроэлементами. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

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По словам специалиста, понизить давление могут следующие продукты:

Ягоды (черноплодная рябина и калина). Овощи (сельдерей, свёкла, помидоры, томатный сок и запечённый картофель). Какао. Всё оранжевое (тыква, облепиха, морковь). Рыба некоторых сортов (селёдка, скумбрия, печень трески).

Ранее диетолог Ирина Мансурова назвала продукты, которые можно есть без ограничений и при этом не толстеть.

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