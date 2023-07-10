Высокое артериальное давление можно привести в норму, если следить за рационом питания и употреблять полезные продукты, богатые витаминами А и К, а также микроэлементами. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам специалиста, понизить давление могут следующие продукты:
Ранее диетолог Ирина Мансурова назвала продукты, которые можно есть без ограничений и при этом не толстеть.
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