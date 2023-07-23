Врачи подчеркивают полезность употребления клубники

0:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление клубники оказывает положительное влияние на здоровье человека. Об этом заявили врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша.

Фото: www.southernliving. com/thmb/2DiGy-hf-b94fxqLaF-u2zC-kw4=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-1264341715-2000-cc301bef97e54766bcd9b8884d526dbf-8a52ac9ce68f4143995bd9e0355bc445.jpg

По словам экспертов, эта ягода является полезным средством профилактики

рака,

катаракты,

глаукомы

и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, клубника улучшает работу иммунной системы.

Врачи подчеркнули, что клубника способна принести пользу человеку, так как содержит антиоксиданты.

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