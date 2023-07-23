Употребление клубники оказывает положительное влияние на здоровье человека. Об этом заявили врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша.
По словам экспертов, эта ягода является полезным средством профилактики
Кроме того, клубника улучшает работу иммунной системы.
Врачи подчеркнули, что клубника способна принести пользу человеку, так как содержит антиоксиданты.
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