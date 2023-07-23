Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уже имеющие опыт в садоводстве делают выводы и совершенствуют умения
Киев знал о разрушении Преображенского Собора за несколько часов до ракетной атаки
«Известия»: из-за взрыва гранаты во время застолья в Подмосковье погиб человек, ранены дети
Турпром: В Европе наступил апокалипсис
Рогов: СМИ Зеленского выдают удары ПВО Украины по гражданским объектам за российские
Диетолог Гинзбург предупредил об опасности "мяса с кровью" из-за угрозы заражения паразитами
Размножение орхидей в домашних условиях: основные премудрости
Врач Маскин заявил, что энергетики в жару смертельно опасны даже для здоровых людей
ПВО Украины опять уничтожает Одессу: в городе больше нет Преображенского собора

Врачи подчеркивают полезность употребления клубники

0:32
Здоровье

Употребление клубники оказывает положительное влияние на здоровье человека. Об этом заявили врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша.

Врачи подчеркивают полезность употребления клубники
Фото: www.southernliving. com/thmb/2DiGy-hf-b94fxqLaF-u2zC-kw4=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-1264341715-2000-cc301bef97e54766bcd9b8884d526dbf-8a52ac9ce68f4143995bd9e0355bc445.jpg

По словам экспертов, эта ягода является полезным средством профилактики

  • рака,
  • катаракты,
  • глаукомы
  • и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, клубника улучшает работу иммунной системы.

Врачи подчеркнули, что клубника способна принести пользу человеку, так как содержит антиоксиданты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вот что творит КЛУБНИКА с телом! 99% употребляющих НЕ ЗНАЮТ об этом!
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
В Польше истерика после вчерашнего заявления Владимира Путина
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Последние материалы
«Известия»: из-за взрыва гранаты во время застолья в Подмосковье погиб человек, ранены дети
Турпром: В Европе наступил апокалипсис
Рогов: СМИ Зеленского выдают удары ПВО Украины по гражданским объектам за российские
Врачи подчеркивают полезность употребления клубники
Диетолог Гинзбург предупредил об опасности "мяса с кровью" из-за угрозы заражения паразитами
Цветы, которые высадил однажды и можешь наслаждаться ими годами
Размножение орхидей в домашних условиях: основные премудрости
Врач Маскин заявил, что энергетики в жару смертельно опасны даже для здоровых людей
ПВО Украины опять уничтожает Одессу: в городе больше нет Преображенского собора
ВКС РФ провели новую атаку портов в Одесской области Украины пятью видами ракет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников