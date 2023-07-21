Употребление некоторых продуктов может спровоцировать заболевания желудка, считают медицинские эксперты Pravda.Ru.
Согласно исследованию, яблоки не рекомендуется употреблять на голодный желудок из-за высокого содержания кислоты, которая может разъедать слизистую оболочку.
То же самое относится к газированным напиткам, которые также могут вызывать раздражение слизистой из-за присутствия углекислого газа.
Красное мясо, если потребляется в избытке, может повысить риск развития рака толстой кишки. Рекомендуется ограничивать его потребление до двух раз в неделю и предпочитать сочетание с овощами.
Наконец, чрезмерное потребление орехов может привести к возникновению газообразования, что негативно сказывается на здоровье ЖКТ.
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