Учёные Montreal University назвали женские профессии, провоцирующие рак яичников

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В канадском университете Montreal University огласили результаты пятилетних исследований, гласящие о повышенном риске онкологических заболеваний у косметологов и парикмахеров.

Фото: pixabay. com

Согласно выводам специалистов, которые обработали данные 1388 женщин в возрасте от 18 до 79 лет, волосяная пыль, органические красители, отбеливатели, аммиак и перекись водорода в три раза увеличивают риск развития рака яичников, пишет научный журнал The BMJ.

Именно с этими канцерогенами приходится постоянно взаимодействовать работницам косметологических кабинетов и парикмахерских.

Также учёные отнесли к группе риска бухгалтеров, работниц строительной отрасли, швей и продавщиц.

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