Висцеральный жир может причинить серьезный вред организму и быть связанным с развитием диабета второго типа. Исследования ученых показали, что куркума может помочь в борьбе с жиром в области живота, и это может произойти всего за несколько недель, сообщают медицинские эксперты Pravda.Ru.
Куркума — универсальная специя, которую добавляют в различные блюда. Она обладает насыщенным желто-горчичным цветом, который обусловлен присутствием природного красителя куркумина. Именно куркумин помогает бороться с жиром в области живота.
Ученые провели испытания, в результате которых было выявлено, что регулярное употребление куркумы привело к уменьшению окружности живота и индекса массы тела у испытуемых. В эксперименте приняли участие 520 человек, которые получали различные дозы куркумина в диапазоне от 70 до 3000 мг в день.
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