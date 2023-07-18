Стоматолог-ортопед Рауль Отхозория перечислил наиболее вредные для зубов продукты, которые присутствуют в рационе практически в каждой современной семье.
"Если вы стремитесь к здоровому питанию и хотите иметь здоровые зубы, стоит исключить эти продукты из своего рациона или потреблять их как можно реже.
Среди любимых многими лакомств можно назвать пять самых опасных", — утверждает Отхозория.
Медик назвал газировку самым вредным, затем следуют липкие конфеты (таффи, ириски, жевательные) и карамель. Зубы также разрушают шоколад и фруктовые соки.
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