Стоматолог-ортопед Отхозория назвал вредные продукты для зубов

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог-ортопед Рауль Отхозория перечислил наиболее вредные для зубов продукты, которые присутствуют в рационе практически в каждой современной семье.

Фото: ar-dental.ru

"Если вы стремитесь к здоровому питанию и хотите иметь здоровые зубы, стоит исключить эти продукты из своего рациона или потреблять их как можно реже. Среди любимых многими лакомств можно назвать пять самых опасных", — утверждает Отхозория.

Медик назвал газировку самым вредным, затем следуют липкие конфеты (таффи, ириски, жевательные) и карамель. Зубы также разрушают шоколад и фруктовые соки.

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