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Диетолог Кабанов объяснил, почему сливочное масло вреднее маргарина

Здоровье

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, почему маргарин на самом деле не вреднее сливочного масла, как многие считают. Об этом сообщает Газета.Ru.

Диетолог Кабанов объяснил, почему сливочное масло вреднее маргарина
Фото: pixabay.com

По словам эксперта, объясняется вред маргарина методом его производства. В результате гидрогенизации или отверждения жидких растительных масел образуются провоцирующие заболевания сердца и сосудов трансизомеры жирных кислот. Их нужно ограничивать или исключать из рациона полностью.

Но маргарин сегодня научились производить по новым технологиям, которые позволяют снизить содержание трансизомеров в нём до безопасных двух процентов. А в сливочном масле количество природных трансизомеров может достигать восьми процентов, отметил эксперт.

Производители научились справляться с промышленными трансизомерами, тогда как полностью удалить из продукта природные трансизомеры невозможно. Поэтому мифы о том, что в магазинных сладостях содержится большое количество трансжиров, не имеют под собой никаких оснований, заключил специалист.

Ранее эксперты Роскачества ответили на вопрос, вызывает ли рак пальмовое масло.

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Сливочное масло вред или польза
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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