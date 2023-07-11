Диетолог Кабанов объяснил, почему сливочное масло вреднее маргарина

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, почему маргарин на самом деле не вреднее сливочного масла, как многие считают. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: pixabay.com

По словам эксперта, объясняется вред маргарина методом его производства. В результате гидрогенизации или отверждения жидких растительных масел образуются провоцирующие заболевания сердца и сосудов трансизомеры жирных кислот. Их нужно ограничивать или исключать из рациона полностью.

Но маргарин сегодня научились производить по новым технологиям, которые позволяют снизить содержание трансизомеров в нём до безопасных двух процентов. А в сливочном масле количество природных трансизомеров может достигать восьми процентов, отметил эксперт.

Производители научились справляться с промышленными трансизомерами, тогда как полностью удалить из продукта природные трансизомеры невозможно. Поэтому мифы о том, что в магазинных сладостях содержится большое количество трансжиров, не имеют под собой никаких оснований, заключил специалист.

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Сливочное масло вред или польза