Врач-эндоскопист из Челябинска Константин Кулаев рассказал, как не пропустить самый скрытный рак — рак кишечника, от которого в мире умирают почти миллион человек ежегодно, на ранней стадии. Об этом пишет портал "74.ru".
По словам специалиста, злокачественное образование вполне возможно обнаружить на начальном этапе или даже на стадии предрака, если не ждать, когда заболит, а обследоваться. В таком случае болезнь можно излечить полностью и продолжать жить дальше полноценной жизнью.
Колоноскопия считается, хотя и не самой приятной, но самой информативной для диагностики рака кишечника процедурой. Проходить её врачи советуют всем после 40 лет хотя бы раз в три года, отметил специалист.
Это позволяет выявить не только рак, но и другие проблемы в кишечнике, которые можно пролечить, и они в будущем не приведут к появлению злокачественного образования, заключил доктор.
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