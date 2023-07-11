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"74ru": эндоскопист рассказал, как не пропустить рак кишечника на ранней стадии

1:07
Здоровье

Врач-эндоскопист из Челябинска Константин Кулаев рассказал, как не пропустить самый скрытный рак — рак кишечника, от которого в мире умирают почти миллион человек ежегодно, на ранней стадии. Об этом пишет портал "74.ru".

"74ru": эндоскопист рассказал, как не пропустить рак кишечника на ранней стадии
Фото: https://medicalterminologyblog.com/

По словам специалиста, злокачественное образование вполне возможно обнаружить на начальном этапе или даже на стадии предрака, если не ждать, когда заболит, а обследоваться. В таком случае болезнь можно излечить полностью и продолжать жить дальше полноценной жизнью.

Колоноскопия считается, хотя и не самой приятной, но самой информативной для диагностики рака кишечника процедурой. Проходить её врачи советуют всем после 40 лет хотя бы раз в три года, отметил специалист.

Это позволяет выявить не только рак, но и другие проблемы в кишечнике, которые можно пролечить, и они в будущем не приведут к появлению злокачественного образования, заключил доктор.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, вызывает ли пальмовое масло рак.

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Симптомы РАКА Кишечника. Как понять что у тебя рак кишечника на ранних стадиях
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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