"74ru": эндоскопист рассказал, как не пропустить рак кишечника на ранней стадии

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндоскопист из Челябинска Константин Кулаев рассказал, как не пропустить самый скрытный рак — рак кишечника, от которого в мире умирают почти миллион человек ежегодно, на ранней стадии. Об этом пишет портал "74.ru".

Фото: https://medicalterminologyblog.com/

По словам специалиста, злокачественное образование вполне возможно обнаружить на начальном этапе или даже на стадии предрака, если не ждать, когда заболит, а обследоваться. В таком случае болезнь можно излечить полностью и продолжать жить дальше полноценной жизнью.

Колоноскопия считается, хотя и не самой приятной, но самой информативной для диагностики рака кишечника процедурой. Проходить её врачи советуют всем после 40 лет хотя бы раз в три года, отметил специалист.

Это позволяет выявить не только рак, но и другие проблемы в кишечнике, которые можно пролечить, и они в будущем не приведут к появлению злокачественного образования, заключил доктор.

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