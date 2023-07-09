Wday.ru: врач Ефимова назвала неочевидные симптомы болезненной зависимости от еды

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Анастасия Ефимова перечислила пять неочевидных признаков болезненной зависимости от еды, которые могут привести к нервной анорексии, булимии, компульсивному перееданию и орторексии.

Фото: Fotodom.ru

Чтобы избежать этих опасных заболеваний, следует внимательно следить за своим питанием и пищевым поведением, пояснила эксперт в интервью Wday.ru. По словам врача, человека должны насторожить следующие симптомы:

Неадекватное восприятие собственного веса, когда идеалом становится худое тело; Жёсткие ограничения во время приёма пищи, исключение из меню ряда важных питательных продуктов; Переедание без получения удовольствия; Принудительная рвота или приём слабительных средств; Появление чувства вины из-за употребления той или иной еды.

Ефимова посоветовала проконсультироваться с психологом или психотерапевтом в случае обнаружения у себя вышеназванных симптомов.

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