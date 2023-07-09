Врач-диетолог Анастасия Ефимова перечислила пять неочевидных признаков болезненной зависимости от еды, которые могут привести к нервной анорексии, булимии, компульсивному перееданию и орторексии.
Чтобы избежать этих опасных заболеваний, следует внимательно следить за своим питанием и пищевым поведением, пояснила эксперт в интервью Wday.ru. По словам врача, человека должны насторожить следующие симптомы:
Ефимова посоветовала проконсультироваться с психологом или психотерапевтом в случае обнаружения у себя вышеназванных симптомов.
Ранее диетолог Оксана Панова сообщила, что идеальный рецепт летнего завтрака — холодная каша с добавлением сезонных ягод и фруктов.
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