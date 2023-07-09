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Wday.ru: врач Ефимова назвала неочевидные симптомы болезненной зависимости от еды

1:09
Здоровье

Врач-диетолог Анастасия Ефимова перечислила пять неочевидных признаков болезненной зависимости от еды, которые могут привести к нервной анорексии, булимии, компульсивному перееданию и орторексии.

Wday.ru: врач Ефимова назвала неочевидные симптомы болезненной зависимости от еды
Фото: Fotodom.ru

Чтобы избежать этих опасных заболеваний, следует внимательно следить за своим питанием и пищевым поведением, пояснила эксперт в интервью Wday.ru. По словам врача, человека должны насторожить следующие симптомы:

  1. Неадекватное восприятие собственного веса, когда идеалом становится худое тело;
  2. Жёсткие ограничения во время приёма пищи, исключение из меню ряда важных питательных продуктов;
  3. Переедание без получения удовольствия;
  4. Принудительная рвота или приём слабительных средств;
  5. Появление чувства вины из-за употребления той или иной еды.

Ефимова посоветовала проконсультироваться с психологом или психотерапевтом в случае обнаружения у себя вышеназванных симптомов.

Ранее диетолог Оксана Панова сообщила, что идеальный рецепт летнего завтрака — холодная каша с добавлением сезонных ягод и фруктов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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