Инфекционист Поздняков оценил вероятность заражения менингитом через посылку

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На складе Ozon в Екатеринбурге зафиксирована вспышка инфекционного менингита. Несмотря на это, центр продолжает работать. Некоторые покупатели опасаются, что вирус может задерживаться на поверхностях и передаваться через посылки. Однако источником заражения менингита всегда является человек, поэтому заразиться можно только воздушно-капельным путём. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Фото: https://ukrpublic.com/

"Во внешней среде менингококки не стойки, на поверхностях они быстро погибают, поэтому, например, риск заразиться через посылку практически нулевой", — подчеркнул он.

Менингококковая инфекция протекает в трёх различных формах. Первая — бессимптомное носительство. Люди носят менингококк у себя в носоглотке, но заболевание никак себя не проявляет. Вторая форма протекает как обычная простуда: насморк и невысокая температура. При самой опасной форме менингита — генерализованной — воспаляются мозговые оболочки. Могут развиться менингококцемия и менингоэнцефалит.

"Это действительно тяжёлые, нередко жизнеугрожающие формы менингококковой инфекции. Таких случаев, в общем, не много, но они, конечно же, наиболее опасны с точки зрения риска фатального исхода. <…> Поэтому моя рекомендация: если вы знаете, что можете заразиться — лучше сделайте прививку, так спокойнее", — заключил Поздняков в беседе с "Российской газетой".

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