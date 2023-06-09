Врач Кулиева назвала смертельные болезни, которые передаются через поцелуй

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При чихании, кашле и поцелуях можно заразиться смертельными болезнями, так как со слюной от человека к человеку передаются опасные вирусы и бактерии. Стоматолог-хирург Диана Кулиева отметила, что энтеровирусный менингит, цитомегаловирус, простой герпес и вирус Эпштейна-Барр можно заполучить во время поцелуя.

Фото: menshealth.com

К первым симптомам заражения менингитом относятся головная боль, повышение температуры, тошнота, спутанность сознания. При появлении этих признаков необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку энтеровирусный менингит гораздо опаснее, чем бактериальный.

Также следует избегать поцелуев, если на губах партнёра есть пузырьки. Высыпания свидетельствуют о герпесе первого типа. Кроме того, через слюну можно заразиться мононуклеозом. Данную инфекцию называют "болезнью поцелуев" или вирусом Эпштейна-Барр.

Цитомегаловирус — ещё один представитель семейства вирусов герпеса, который также передаётся при поцелуе. Особую опасность заболевание представляет для беременных женщин, поскольку при инфицировании ребёнок может погибнуть внутриутробно, сообщают "Известия".

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