Диетолог Сорокина: чем опасно вегетарианство

Когда человек принимает решение перейти на вегетарианство, к этому следует отнестись серьезно и тщательно продумать, что влечет за собой эта перемена. Важно также понимать последствия такого перехода, поскольку они будут влиять на всю его повседневную жизнь.

Фото: yamal-media.ru

Отказ от любой пищи животного происхождения, такой как мясо, молоко, сыр и так далее, может нанести вред вашему здоровью, если будет продолжаться в течение длительного периода времени, говорит врач-диетолог Марина Сорокина. Растительная пища не содержит достаточного количества необходимых микроэлементов, которые жизненно важны для поддержания организма сильным и здоровым.

Врач подчеркивает, что хотя травы и плоды растений содержат некоторые микроэлементы, они не так легко усваиваются, как те, что получены из животных источников пищи. Например, кальций лучше всего усваивается из молочных продуктов, таких как йогурт, сметана, творог и сыр. Тем не менее, вегетарианцы часто предпочитают воздерживаться от этих продуктов, предпочитая базилик.

"Да, в нем, как и в шпинате или брокколи есть кальций, но, чтобы получить из этих продуктов всего лишь суточную норму микроэлемента, придется жевать траву несколько часов (несколько килограммов)", — сказала Сорокина.

Врач также подчеркнула важность молочных продуктов, поскольку они являются богатым источником 20 аминокислот, десять из которых являются незаменимыми. Они не только служат мощным источником питания, но и обладают невероятно высокой усвояемостью — 98%.

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