Врач и шеф-повар рекомендовали лучший способ побороть похмелье

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простое блюдо, которое поможет справиться с негативными последствиями похмелья и облегчить их проявление, недавно было представлено в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Фото: архив

Оно было рекомендовано известным врачом и телеведущим Александром Мясниковым, а также шеф-поваром Глебом Астафьевым.

Мясников вспомнил, что один из академиков когда-то научил его закусывать алкоголь горячим варёным картофелем. А если добавить ложку растительного масла в него, то это эффективно предотвращает тяжёлое похмелье.

Глеб Астафьев добавил, что горячая закуска положительно воздействует на сам алкоголь внутри организма, так как картофель содержит крахмал, который активно поглощает его.

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