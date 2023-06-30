Диетолог Королёва назвала самое полезное мороженое

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Маргарита Королёва заявила, что домашнее мороженое является наиболее полезным для организма. Оно изготавливается из натуральных продуктов, отметила эксперт.

"В составе домашнего мороженого могут быть творог, сметана, большое количество разнообразных ягод или ягоды одного вида. Можно измельчить всё это с помощью блендера до однородной консистенции и заморозить", — сказала специалист.

Как сообщает Москва 24, собеседница издания отметила, что такое блюдо не только охлаждает в жару, но и позволяет употребить витамины и белки.

При этом мороженое, которое люди покупают в магазине, содержит вредные усилители вкуса и трансжиры, предупредила диетолог. По её информации, из-за них накапливается "плохой холестерин", возникают угрозы для сердечно-сосудистой системы и увеличивается риск заболевания раком.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ — рецепт от шефа Бельковича | ПроСто кухня | YouTube-версия