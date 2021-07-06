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Мороженое при похудении: какое выбрать?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Летом невозможно удержаться от покупки мороженого. О том, как наслаждаться этим лакомством без вреда для здоровья, рассказала терапевт и диетолог Ольга Лушникова.

Сорбет
Сорбет

Ищите ГОСТ

В первую очередь при выборе мороженого следует обращать внимание на его состав, сообщила эксперт. Так, в сливочном мороженом содержится 8-10% молочного жира. Жирность молочного мороженого колеблется в пределах от 0 до 6%. Классический пломбир имеет жирность от 12 до 13%, а жирный пломбир содержит 15-20% молочного жира. Калорийность лакомств колеблется от 120 до 270 ккал в 100 граммах, а самая большая — у жирного пломбира. Шоколад, орешки, сухофрукты, которые часто служат добавками к продукту, также добавляют деликатесу калорий.

Если на упаковке мороженого есть знак ГОСТ, то продукт можно смело покупать.

Сорбет или щербет?

 

К мороженому также относятся щербет и сорбет. Главное их отличие в том, что с состав щербета входит небольшое количество сливок или молока, а в сорбет молочные продукты не входят, сообщает Москва 24.

"Считается, что сорбеты и щербеты менее калорийны, их можно есть без вреда для веса. Но на самом деле в таких десертах промышленного производства содержится большое количество добавленного сахара, без которого невозможно добиться приятного вкуса и нужной консистенции. В их состав также могут входить ароматизаторы, красители, усилители вкуса", — пояснила диетолог.

Эксперт также рекомендует приготовить мороженое в домашних условиях. Это позволит насладиться продуктом, в состав которого входят только натуральные ингредиенты.

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Можно ли похудеть на мороженом?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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