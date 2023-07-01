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Семь овощных блюд, от которых легко поправиться

1:43
Здоровье

Овощи являются неотъемлемой частью здорового питания и способствуют снижению веса и улучшению общего состояния здоровья. Однако, как сообщает "Рамблер/Женский", в некоторых случаях отдельные овощные блюда могут способствовать набору веса.

Семь овощных блюд, от которых легко поправиться
Фото: yamal-media.ru
  • Баклажан в темпуре. Блюдо, приготовленное в темпуре, является классической японской закуской, популярной во всем мире. Оно содержит яйца, пшеничную муку и воду, которые могут добавить лишние калории.
  • Свекольные чипсы. В этом блюде содержится большое количество соли и жира.
  • Соус из шпината и артишоков. Шпинат и артишоки, присутствующие в рецепте, сами по себе полезны, однако добавление сыра и сливок делает блюдо калорийным.
  • Жареная бамия. Это блюдо может быть низкокалорийным, но при обжарке в масле оно приобретает дополнительные калории.
  • Морковный торт. Морковный торт является одним из наименее полезных десертов из-за сочетания сахара, муки и масла, используемых в его приготовлении. Все эти ингредиенты имеют негативное воздействие на здоровье.
  • Овощной гратен. Это блюдо включает сладкий картофель, пастернак и свёклу, которые затем запекаются вместе с густым соусом из сливок, сыра и масла. Поэтому оно содержит больше калорий и углеводов.
  • Оладьи из цветной капусты с айоли. Цветная капуста богата полезными питательными веществами, однако при обжарке и использовании соуса на основе майонеза она становится калорийной.

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20 продуктов в которых почти НОЛЬ калорий
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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