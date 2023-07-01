Семь овощных блюд, от которых легко поправиться

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овощи являются неотъемлемой частью здорового питания и способствуют снижению веса и улучшению общего состояния здоровья. Однако, как сообщает "Рамблер/Женский", в некоторых случаях отдельные овощные блюда могут способствовать набору веса.

Фото: yamal-media.ru

Баклажан в темпуре . Блюдо, приготовленное в темпуре, является классической японской закуской, популярной во всем мире. Оно содержит яйца, пшеничную муку и воду, которые могут добавить лишние калории.

. Блюдо, приготовленное в темпуре, является классической японской закуской, популярной во всем мире. Оно содержит яйца, пшеничную муку и воду, которые могут добавить лишние калории. Свекольные чипсы . В этом блюде содержится большое количество соли и жира.

. В этом блюде содержится большое количество соли и жира. Соус из шпината и артишоков . Шпинат и артишоки, присутствующие в рецепте, сами по себе полезны, однако добавление сыра и сливок делает блюдо калорийным.

. Шпинат и артишоки, присутствующие в рецепте, сами по себе полезны, однако добавление сыра и сливок делает блюдо калорийным. Жареная бамия . Это блюдо может быть низкокалорийным, но при обжарке в масле оно приобретает дополнительные калории.

. Это блюдо может быть низкокалорийным, но при обжарке в масле оно приобретает дополнительные калории. Морковный торт . Морковный торт является одним из наименее полезных десертов из-за сочетания сахара, муки и масла, используемых в его приготовлении. Все эти ингредиенты имеют негативное воздействие на здоровье.

. Морковный торт является одним из наименее полезных десертов из-за сочетания сахара, муки и масла, используемых в его приготовлении. Все эти ингредиенты имеют негативное воздействие на здоровье. Овощной гратен . Это блюдо включает сладкий картофель, пастернак и свёклу, которые затем запекаются вместе с густым соусом из сливок, сыра и масла. Поэтому оно содержит больше калорий и углеводов.

. Это блюдо включает сладкий картофель, пастернак и свёклу, которые затем запекаются вместе с густым соусом из сливок, сыра и масла. Поэтому оно содержит больше калорий и углеводов. Оладьи из цветной капусты с айоли. Цветная капуста богата полезными питательными веществами, однако при обжарке и использовании соуса на основе майонеза она становится калорийной.

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