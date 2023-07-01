Овощи являются неотъемлемой частью здорового питания и способствуют снижению веса и улучшению общего состояния здоровья. Однако, как сообщает "Рамблер/Женский", в некоторых случаях отдельные овощные блюда могут способствоватьнабору веса.
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Баклажан в темпуре. Блюдо, приготовленное в темпуре, является классической японской закуской, популярной во всем мире. Оно содержит яйца, пшеничную муку и воду, которые могут добавить лишние калории.
Свекольные чипсы. В этом блюде содержится большое количество соли и жира.
Соус из шпината и артишоков. Шпинат и артишоки, присутствующие в рецепте, сами по себе полезны, однако добавление сыра и сливок делает блюдо калорийным.
Жареная бамия. Это блюдо может быть низкокалорийным, но при обжарке в масле оно приобретает дополнительные калории.
Морковный торт. Морковный торт является одним из наименее полезных десертов из-за сочетания сахара, муки и масла, используемых в его приготовлении. Все эти ингредиенты имеют негативное воздействие на здоровье.
Овощной гратен. Это блюдо включает сладкий картофель, пастернак и свёклу, которые затем запекаются вместе с густым соусом из сливок, сыра и масла. Поэтому оно содержит больше калорий и углеводов.
Оладьи из цветной капусты с айоли. Цветная капуста богата полезными питательными веществами, однако при обжарке и использовании соуса на основе майонеза она становится калорийной.
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