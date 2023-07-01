Доктор Елена Соломатина, врач-диетолог, предупредила о потенциальной опасности избыточного потребления мандаринов, особенно в новогодний период, сообщает Lenta. ru.
Большое количество мандаринов может нанести серьёзный вред здоровью, так как они могут вызывать кожные высыпания, крапивницу и другие аллергические реакции. Кроме того, из-за высокого содержания клетчатки они могут вызвать проблемы с пищеварением, такие как метеоризм, спазмы желудка, изжога и тошнота.
Фрукты с высоким содержанием кислоты, такие как мандарины, могут усугублять симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно при употреблении натощак, что может привести к гастриту, язве, колиту и панкреатиту.
Соломатина рекомендует ограничить потребление мандаринов до четырех штук в день и употреблять их в разное время в течение дня.
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