Диетолог рассказал, что будет, если съесть много мандаринов

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Елена Соломатина, врач-диетолог, предупредила о потенциальной опасности избыточного потребления мандаринов, особенно в новогодний период, сообщает Lenta. ru.

Фото: pixabay. com

Большое количество мандаринов может нанести серьёзный вред здоровью, так как они могут вызывать кожные высыпания, крапивницу и другие аллергические реакции. Кроме того, из-за высокого содержания клетчатки они могут вызвать проблемы с пищеварением, такие как метеоризм, спазмы желудка, изжога и тошнота.

Фрукты с высоким содержанием кислоты, такие как мандарины, могут усугублять симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно при употреблении натощак, что может привести к гастриту, язве, колиту и панкреатиту.

Соломатина рекомендует ограничить потребление мандаринов до четырех штук в день и употреблять их в разное время в течение дня.

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