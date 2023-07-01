В Роскачестве назвали лучшие бренды зубной пасты

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты из Роскачества провели исследование популярных брендов зубной пасты согласно требованиям ГОСТа, как сообщает Konkurent. ru.

Фото: архив

Согласно результатам исследования, наивысший рейтинг и звание лучшей пасты присвоены бренду President, средняя цена которой составляет 310 рублей на российском рынке.

На втором месте расположился бренд Dental Clinic 2080, а третью позицию разделили Lacalut и Aquafresh, хотя последняя была снята с продажи в России.

Кроме того, эксперты также выделили российские пасты, которые сочетают хорошее качество и доступную цену: "ВкусВилл", "Новый жемчуг" и Parodontol (стоимостью менее 210 рублей за тюбик).

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