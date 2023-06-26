В России из-за нехватки врачей граждан РФ начнут лечить студенты-ординаторы

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В российских больницах возникла серьёзная нехватка врачей. Из-за этого с марта следующего года студенты-ординаторы могут быть допущены к оказанию медицинской помощи при определённых условиях. Согласно обсуждаемому проекту, они должны сдать специальные экзамены и пройти обучение в ординатуре не менее одного года. Об этом пишет "Парламентская газета".

Студенты будут работать под наблюдением опытных врачей. Они смогут получать заработную плату вместо стипендии. В настоящее время в России не хватает более 26 тыс. медиков, тогда как в ординатуре обучается более 40 тыс. студентов в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения.

Представители ведомства считают, что студенты-ординаторы обладают достаточным уровнем знаний для оказания медицинской помощи при условии успешного прохождения промежуточной аттестации и исполнения своих обязанностей под наблюдением опытных врачей.

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