Il Giornale: пять советов, как меньше потеть летом

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Автор издания Il Giornale Алессандро Ферро дал пять советов, которые помогут меньше потеть летом.

Летом, когда температура повышается и жара становится всё более непереносимой, одна вещь остаётся постоянной — пот. Этот естественный физиологический процесс, когда тело выделяет жидкость для регуляции температуры, становится неотъемлемой частью нашей жизни в жаркие летние месяцы. Чтобы ограничить потоотделение в течение дня, Ферро советует соблюдать пять простых действий.

Следите за питанием

Ферро советует избегать острой пищи. По его словам, лучше пить больше жидкостей и есть определённые фрукты и ягоды, такие как бананы, арбуз, виноград и дыня.

Ограничьте потребление кофеина

По словам автора статьи, кофе стимулирует потовые железы, поэтому он рекомендует не увлекаться напитками с кофеином.

Одевайтесь соответственно

Ферро рекомендует выбирать лёгкую, дышащую одежду из льна или хлопка, отдавая предпочтение свободным моделям.

Используйте антиперспирант

Наносить антиперспирант нужно на сухую кожу, предпочтительно ночью. Ферро отмечает, что для более длительного эффекта необходимо брить подмышки.

Поддерживайте личную гигиену

Умывайтесь или принимайте душ несколько раз в течение дня, чтобы уменьшить потоотделение и устранить бактерии.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам ограничить потоотделение в жаркую погоду и чувствовать себя свежими, пишет Ферро.

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