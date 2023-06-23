Frontiers in Immunology: путешествия в космос приводят к изменениям в генах, ослабляя иммунитет

Исследователи из Университета Оттавы обнаружили генетические изменения у людей в космическом пространстве. Результаты научной работы публикует журнал Frontiers in Immunology.

В статье сказано, что в эксперименте поучаствовали 14 астронавтов, находившиеся на Международной космической станции от 4,5 до 6,5 месяцев. Изучив анализы крови космонавтов, учёные установили, что порядка 15 тысяч генов скорректировали экспрессию в лейкоцитах. Как пояснили исследователи, подобные мутации негативно влияют на иммунную систему.

При этом они добавили, что космонавтам требуется около года пребывания на Земле, чтобы их гены снова изменили активность до дополётного уровня. Как пояснили научные сотрудники, людям, побывавшим в космосе, нужно быть чрезвычайно осторожными в первые несколько месяцев после возвращения, ведь они могут заразиться опасными инфекциями.

По словам учёных, на скорость восстановления организма влияют генетические различия, пол и возраст человека.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили источник "гормона счастья" в космосе. Речь идёт о триптофане, который является фундаментальным компонентом белковых тканей у живых организмов.

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