Обнаружение доказательств существования аминокислоты триптофана в межзвездном пространстве стало возможным благодаря данным, собранным космической обсерваторией Spitzer, которые помогли исследованиям испанского ученого.
Триптофан является фундаментальным компонентом белковых тканей всех живых организмов. Однако ни животные, ни люди не могут синтезировать его самостоятельно, поэтому его приходится получать из растений и микроорганизмов. Эта аминокислота играет важнейшую роль в синтезе ряда биологически активных соединений, необходимых организму, включая серотонин и мелатонин, которые регулируют здоровый сон и позитивное настроение.
Согласно Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, триптофан демонстрирует одну из самых заметных спектральных линий. Поэтому он был включен в программу исследований, использующих спектроскопическую базу данных инфракрасного космического телескопа Spitzer.
Доверие ученых к этой аминокислоте было оправдано, поскольку эмиссионные линии молекул триптофана были обнаружены при инфракрасном исследовании межзвездного газа в молодом звездном скоплении IC 348. Этот объект находится на расстоянии около 1 000 световых лет от Земли.
Испанская исследовательница Сусана Иглесиас-Грот предложила идею о том, что подобные эмиссионные линии могут встречаться и в других областях звездообразования. Эти линии, вероятно, свидетельствуют о наличии газа и пыли, которые служат основой для формирования звезд и планет. Таким образом, эта находка дает ценные сведения для поиска признаков жизни в экзопланетных системах.
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