Учёные обнаружили источник "гормона счастья" в космосе

Обнаружение доказательств существования аминокислоты триптофана в межзвездном пространстве стало возможным благодаря данным, собранным космической обсерваторией Spitzer, которые помогли исследованиям испанского ученого.

Фото: Fotodom.ru/ REX

Важность триптофана

Триптофан является фундаментальным компонентом белковых тканей всех живых организмов. Однако ни животные, ни люди не могут синтезировать его самостоятельно, поэтому его приходится получать из растений и микроорганизмов. Эта аминокислота играет важнейшую роль в синтезе ряда биологически активных соединений, необходимых организму, включая серотонин и мелатонин, которые регулируют здоровый сон и позитивное настроение.

Просветляющие спектральные линии триптофана

Согласно Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, триптофан демонстрирует одну из самых заметных спектральных линий. Поэтому он был включен в программу исследований, использующих спектроскопическую базу данных инфракрасного космического телескопа Spitzer.

Доверие ученых к этой аминокислоте было оправдано, поскольку эмиссионные линии молекул триптофана были обнаружены при инфракрасном исследовании межзвездного газа в молодом звездном скоплении IC 348. Этот объект находится на расстоянии около 1 000 световых лет от Земли.

Расширение границ присутствия триптофана

Испанская исследовательница Сусана Иглесиас-Грот предложила идею о том, что подобные эмиссионные линии могут встречаться и в других областях звездообразования. Эти линии, вероятно, свидетельствуют о наличии газа и пыли, которые служат основой для формирования звезд и планет. Таким образом, эта находка дает ценные сведения для поиска признаков жизни в экзопланетных системах.

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