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"Известия": косметолог Энтель перечислила причины появления морщин у молодёжи

0:45
Здоровье

Первые морщины могут появиться ещё в молодом возрасте, но виновата в этом не только генетика, заявила косметолог Татьяна Энтель.

"Известия": косметолог Энтель перечислила причины появления морщин у молодёжи
Фото: https://laser-estetimed.pl/

Кожа может преждевременно стареть из-за недостатка физической активности, неправильного питания или любви загару, отметила она.

"Для профилактики появления ранних морщин важно сбалансировано питаться, пить достаточное количество воды, подобрать подходящие вам уходовые средства, вести активный образ жизни", — посоветовал косметолог в интервью изданию "Известия".

Энтель также подчеркнула, что многие девушки чересчур увлекаются декоративной косметикой, которую забывают смывать на ночь, а потому кожа не отдыхает во сне и начинает рано стареть.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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